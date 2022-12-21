Москва, 21 декабря, 2022, 14:42 — ИА Регнум. Все граждане России, погибшие при исполнении своих обязанностей в зоне специальной военной операции, должны быть похоронены с воинскими почестями, независимо от их прижизненного статуса. Это относится и к бойцу ЧВК «Вагнер» Дмитрию Меньшикову, погибшему в ноябре в зоне СВО. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил лидер партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

«Все участники специальной военной операции, вне зависимости от статуса — добровольцы они, мобилизованные, участники ЧВК «Вагнер» — если они погибли, они должны быть похоронены с почестями воинскими», — заявил Миронов на брифинге для журналистов.

По его словам, в Петербурге на одном из кладбищ есть Аллея Доблести, на ней и должен быть похоронен Дмитрий Меньшиков.

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Ранее глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обратился к Миронову и лидерам еще трех думских партий с просьбой помочь организовать похороны Дмитрия Меньшикова в той части Белоостровского кладбища в Петербурге, где хоронят военнослужащих, других силовиков, погибших при исполнении служебного долга, а также ветеранов Великой Отечественной войны. По словам Пригожина, власти Петербурга препятствуют этому, ссылаясь на то, что у Меньшикова не было статуса военнослужащего. Однако в Смольном 20 декабря отвергли претензии Пригожина, заявив о том, что место для могилы Меньшикова на указанном кладбище было согласовано с представителями ЧВК, но потом по политическим причинам от церемонии похорон там организаторы сами отказались, а в адрес властей были выдвинуты необоснованные обвинения.

Добавим, что Сергей Миронов сегодня также заявил, что данный частный случай «показывает системную проблему». «Власти в каждом регионе просто обязаны создать специальные места для достойного захоронения участников спецоперации», — сказал Миронов, добавив, что соответствующее обращение он направил губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову.