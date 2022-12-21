Мелитополь, 21 декабря, 2022, 14:18 — ИА Регнум. Боевики ВСУ открыли огонь по Энергодару, сообщил 21 декабря председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM Энергодар

«Энергодар под огнем боевиков ВСУ. В городе энергетиков, в котором расположена крупнейшая в Европе АЭС, слышны взрывы», — написал он в телеграм-канале.

Рогов уточнил, что звуки прилетов наиболее громко были слышны в районе промзоны и прибрежной части.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов назвал неприемлемой демилитаризацию Запорожской атомной электростанции.

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