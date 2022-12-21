Госдума приняла закон об интеграции новых регионов в налоговую систему РФ
Госдума приняла закон об интеграции новых регионов в налоговую систему России
Москва, 21 декабря, 2022, 14:18 — ИА Регнум. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, направленный на применение на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей российского законодательства о налогах и сборах с 1 января 2023 года, передает корреспондент ИА REGNUM 21 декабря.
Законом предусмотрено, что правительство РФ вправе до 31 декабря 2023 года включительно издавать нормативные правовые акты, предусматривающие особенности применения законодательства о налогах и сборах в указанных регионах в части порядка постановки на учет в налоговых органах организаций и физических лиц и порядка перехода налогоплательщиков, осуществляющих предпринимательскую деятельность на указанных территориях, на специальные налоговые режимы.
Также устанавливается, что налоговый контроль в новых регионах в отношении закончившихся до 31 декабря 2022 года включительно налоговых периодов финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщиков, зарегистрированных на соответствующих территориях, осуществляется налоговыми органами в формах, предусмотренных нормативными правовыми актами соответствующих территорий, регулирующими налоговые правоотношения.
Кроме того, законом предусматривается возможность уменьшения законами указанных субъектов до 0% в 2023–2024 годах налоговых ставок по налогам, уплачиваемым в связи с применением упрощенной или патентной систем налогообложения.