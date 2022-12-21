Москва, 21 декабря, 2022, 14:25 — ИА Регнум. Желание США обсудить возможность дополнительного сокращения предельной цены на российскую нефть на деле является попыткой усилить западное санкционное давление на РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил доктор экономических наук, профессор, и. о. заведующего кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгений Смирнов.

ИА REGNUM Газ

«Дополнительное снижение «потолков» цен на нефть отчасти обусловлено техническим аспектом, поскольку в настоящее время наблюдается снижение мировых цен на нефть, и в этих условиях предельные цены на нефть, введенные ранее, могут просто не иметь смысла. Однако под попыткой установить дополнительное снижение ранее установленных предельных цен кроется попытка дополнительного экономического давления на Россию. Таким образом, мы видим, что санкционная риторика расширяется, и ставки в ней возрастают», — сказал Смирнов.

Он не исключил, что позиция США сводится к тому, чтобы «максимально или полностью отделить российский экспорт нефти от европейского рынка — по крайней мере, то, что мы наблюдаем в последнее время, явно об этом свидетельствует: «Для США все прозаично: занять нишу, которая раньше принадлежала России и еще больше усилить зависимость Европы от американской нефти. Неслучайно в США недавно был зафиксирован абсолютный рекорд по экспорту нефти, а Россия, в свою очередь, предупредила о том, что перестанет поставлять нефть странам, присоединившимся к ограничениям».

Смирнов отметил, что сегодня можно увидеть, как США все больше навязывают Евросоюзу свои условия в части того, с кем и как торговать: «В обычных, рыночных условиях США не способны конкурировать с Россией на нефтяном рынке Европы, поэтому американцы используют такие изощренные ограничения, которые, конечно, вводятся под предлогом лишения России доходов для финансирования войны. Очевидно, что если Россия прекратит поставки в Европу, это негативно отразится на ее доходах, однако пока трудно понять, как будет работать механизм ценовых потолков, не развернет ли он рынок в сторону большей волатильности и ускорения роста цен на нефть. В любом случае, кто бы в перспективе не поставлял нефть в Европу — Россия или США, или же другие страны — эта нефть будет теперь обходится европейцам дороже, и платить за это будут европейские потребители».