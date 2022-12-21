Херсон, 21 декабря, 2022, 14:22 — ИА Регнум. Порядка 70 тыс. человек остаются в Херсоне. Об этом сообщил 21 декабря врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

В эфире «Первого канала» Сальдо рассказал, что по подсчетом в городе остаются не менее 70 тыс. херсонцев. Ранее врио губернатора уточнял, что до эвакуации в городе находились более 250 тыс. жителей. По косвенным подсчетам, более 150 тыс. человек выехали.

Как сообщало ИА REGNUM, Сальдо прокомментировал визит заместителя генерального секретаря ООН Мартина Гриффитса в Херсон.

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