Москва, 21 декабря, 2022, 14:14 — ИА Регнум. Законопроект о введении уголовной ответственности за сбыт и представление в налоговые органы заведомо подложных счетов фактур и налоговых декларацией внесла в Госдуму группа парламентариев от «Единой Россией» и ЛДПР, передает корреспондент ИА REGNUM 21 декабря.

Nalog.ru Налоговая декларация

Авторы инициативы ссылаются на широкое распространение противоправной схемы, связанной со сбытом подложных счетов-фактур и налоговых деклараций. Она заключается в том, что злоумышленники приобретают уставные документы организаций, зарегистрированных на подставных лиц, от имени которых изготавливаются подложные счета-фактуры и налоговые декларации, подтверждающие налоговые вычеты недобросовестных налогоплательщиков. Счета-фактуры и налоговые декларации сбываются заказчику либо по его поручению предоставляются в налоговые органы. За указанные действия организаторы противоправной деятельности получают незаконное вознаграждение в виде 2-3% от суммы фиктивно подтвержденных налоговых вычетов, указано в материалах.

По данным Федеральной налоговой службы в 2021 году таким образом были оформлены незаконные налоговые вычеты на сумму порядка 1 трлн рублей.

Для решения проблемы депутаты предлагают дополнить Уголовный кодекс РФ новой статьей. По ней за сбыт или представление в налоговые органы заведомо подложных счетов-фактур и налоговых деклараций если эти деяния причинили крупный ущерб гражданам или организациям либо сопряжены с извлечением дохода в крупном размере, предлагается наказывать штрафом в размере от 100 тысяч рублей до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 2 лет, либо принудительными работами на срок до 4 лет, либо лишением свободы на срок до 4 лет со штрафом в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового.

За те же деяния, совершенные организованной группой, предлагается наказывать принудительными работами на срок до 5 лет либо лишением свободы на срок до 7 лет со штрафом в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 5 лет или иного дохода осужденного за период до 5 лет или без такового.