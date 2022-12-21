Херсон, 21 декабря, 2022, 14:10 — ИА Регнум. Армия Россия вновь возьмет Херсон, а потом «пойдет дальше», заявил 21 декабря в эфире «России 24» врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

«Вся причерноморская часть, которая была включена в состав России в 18-м веке, будет на своем родном месте», — уверен Сальдо.

Возвращение временно оставленной правобережной части региона — одна из основных задач на 2023 год, отметил врио губернатора.

Среди других важных задач на ближайший период — помощь жителям и восстановление полноценных экономических связей, добавил Сальдо.