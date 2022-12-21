Вашингтон, 21 декабря, 2022, 14:02 — ИА Регнум. Призывавший победить Россию за три дня американский конгрессмен Адам Кинзингер похож не на мужчину, а на обычную истеричку. Об этом 21 декабря заявил обозреватель телеканала Fox News Такер Карлсон.

Hudson Institute Адам Кинзингер

«Конгрессмен Адам Кинзингер, по словам которого НАТО сможет победить Россию за три дня, смахивает не на мужчину, а на обычную истеричку», — сказал Карлсон.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Кинзингер заявил в Twitter, что НАТО за три дня сможет победить Россию, это будет трёхдневная операция.