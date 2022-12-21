Вашингтон, 21 декабря, 2022, 14:05 — ИА Регнум. Ведущий Fox News Такер Карлсон обвинил правительство США во лжи о создании большого количества рабочих мест. Об этом американец рассказал в эфире своего шоу.

Gage Skidmore Такер Карлсон. Ведущий Fox News

Журналист напомнил, что до промежуточных выборов в Белом доме заявляли о создании миллионов рабочих мест и обеспечении «прочности рынка труда».

В ходе исследования, проведенного Федеральным резервным банком Филадельфии, выяснилось, что американская экономика не создала во втором квартале миллиона рабочих мест, как ранее утверждал президент страны Джо Байден. Реальный прирост составил около 10 тыс, что составляет менее 1% от заявленного.

«Это всё равно, что заявить, что у вас есть миллион долларов, хотя на деле у вас всего десять тысяч. Это как назвать себя богачом, будучи банкротом. Это ложь», — подытожил Карлсон.