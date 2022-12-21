Грозный, 21 декабря, 2022, 13:59 — ИА Регнум. Киевские боевики перешли к обороне, их ежедневно вытесняют с занимаемых позиций в Донбассе, заявил командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов.

(сс) Рамзан Кадыров Апти Алаудинов

По его словам, на их участке фронта действительно очень хорошо идет работа российских военных.

«Это Второй армейский корпус, спецназ «Ахмат», ЧВК «Вагнер», совместно проделан очень серьезный объем работы», — сказал он РИА Новости.

Алаудинов уточнил, что ВСУ несут «очень большие потери и ежедневно выбиваются с позиций и отодвигаются назад».

«Последние месяцы, можно сказать, все наступления противника захлебнулись таким образом, что противник потерял очень много живой силы и техники», — подчеркнул он.

На данный момент ВСУ в основном пытаются активно обороняться, заключил Алаудинов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Алаудинов заявил, что киевские боевики выдохлись и отказываются идти в атаку в районе Артемовска и Соледара. Российские военные движутся хорошими темпами на всем протяжении линии соприкосновения, освобождая новые участки.

Алаудинов также сообщил, что у них есть видеоролики, где ВСУ «отводят своих бойцов, которые отказываются идти в атаку, и расстреливают их».