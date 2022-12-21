Командир «Ахмата» заявил о ежедневном отступлении боевиков ВСУ
ВСУ ежедневно вытесняют с занимаемых позиций в Донбассе, заявил командир спецназа «Ахмат»
Грозный, 21 декабря, 2022, 13:59 — ИА Регнум. Киевские боевики перешли к обороне, их ежедневно вытесняют с занимаемых позиций в Донбассе, заявил командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов.
По его словам, на их участке фронта действительно очень хорошо идет работа российских военных.
Алаудинов уточнил, что ВСУ несут «очень большие потери и ежедневно выбиваются с позиций и отодвигаются назад».
На данный момент ВСУ в основном пытаются активно обороняться, заключил Алаудинов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Алаудинов заявил, что киевские боевики выдохлись и отказываются идти в атаку в районе Артемовска и Соледара. Российские военные движутся хорошими темпами на всем протяжении линии соприкосновения, освобождая новые участки.
Алаудинов также сообщил, что у них есть видеоролики, где ВСУ «отводят своих бойцов, которые отказываются идти в атаку, и расстреливают их».