Санкт-Петербург, 21 декабря, 2022, 14:00 — ИА Регнум. В результате корректировки Социального кодекса Петербурга около 40% многодетных семей в регионе не смогут с 2023 года получать меры поддержки от города в связи с тем, что их доходы превышают установленный властями минимум. Соответствующий законопроект был одобрен в первом чтении депутатами Заксобрания Петербурга, он был внесён в городской парламент правительством Санкт-Петербурга.

Tadviser.ru Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Как сообщают «Невские Новости», лишатся выплат семьи, где ежемесячный доход на каждого члена семьи превышает прожиточный минимум в регионе не менее чем в полтора раза. Поскольку прожиточный минимум в 2023 году в Петербурге установлен на уровне 14 600 рублей, то его 1,5-кратный размер, имея который на каждого члена семьи многодетные не смогут получить поддержку, составит 21,9 тыс. рублей.

Это ужесточение условий назначения пособия затронет около 40% из 52 тыс. многодетных семей Петербурга. Однако точные расчеты представители Смольного не смогли представить, чем вызвали недовольство депутатов.

«Нам до конца непонятно, какое количество можно прогнозировать», — заявила глава городского комитета по соцполитике Елена Фидрикова, имея в виду число семей, которые лишатся поддержки из-за «высоких» доходов. По ее словам, «пришло время индивидуального подхода к конкретной семье, и те высвобождаемые средства, которые мы, возможно, сэкономим, мы будем расходовать на дополнительные меры поддержки тех семей, которые нуждаются и находятся в зоне риска».

А представитель Смольного в Заксобрании Константин Сухенко заявил, что лицемерно «биться за то, чтобы состоятельным людям помогал бюджет», утверждая, что многие многодетные семьи и так не пользовались городскими выплатами.

Размер ежемесячного пособия будет зависеть от размера среднедушевого дохода семьи и будет составлять 50, 75 или 100% прожиточного минимума для детей, при назначении пособия гражданам, имеющим детей.

Как сообщало ИА REGNUM, Федеральный центр выделил Санкт-Петербургу 135 млн 573 тыс. 300 рублей для финансирования ежемесячных денежных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет. Деньги выделены из резервного фонда правительства России.