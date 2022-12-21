Париж, 21 декабря, 2022, 13:54 — ИА Регнум. С августа 2022 года по март 2023 года страны ЕС намерены сократить потребление энергоресурсов на 15%, однако уже сейчас показатель превысил 20%. Об этом сообщает Le Figaro.

Дарья Антонова ИА REGNUM Энергоресурсы

В издании отметили, что данная мера вызвана не сознательной рациональностью потребителей, а высокими ценами на энергоресурсы.

Известно, что с августа по ноябрь 2022 года потребление СПГ в ЕС сократилось на 20,1% по сравнению с аналогичным периодом в 2017–2021 годах. В частности, в Финляндии потребление сократилось на 52,7%, в Латвии — на 43,2%, в Литве — на 41,6%.

Журналисты отметили, что сокращение потребления энергоресурсов избавило жителей европейских стран от такой проблемы, как отключение энергии, оказало положительное влияние на экологию, а также, как предполагается, позволит пережить зиму.

Однако сокращение потребления привело к росту цен на электроэнергию (в десять раз), на газ (в пять раз), а также к сокращению производства и приостановке предприятий. А это, в свою очередь, тревожный фактор для экономики.