Москва, 21 декабря, 2022, 14:06 — ИА Регнум. В кризисных условиях 2023 года в России в большей степени пострадают средне- и высокодоходные группы граждан. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 декабря заявил доцент департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Михаил Дорофеев.

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«Мы ожидаем, что традиционно в период экономического кризиса в большей степени пострадают средне- и высокодоходные группы граждан от снижения деловой активности в стране и продолжения падения российской экономики в 2023 году. Низкодоходные и социально незащищенные граждане продолжат получать поддержку от государства, и их доходы будут индексироваться в соответствии с инфляцией, — сказал Дорофеев. — Наибольший рост доходов будет у пенсионеров и бюджетных работников. В соответствии с российским законодательством, их трудовые доходы должны индексироваться правительством каждый год. Также существуют нормативы доходов бюджетников относительно региональной средней заработной платы, на которые должны ориентироваться бюджетные организации. Быть бюджетником в кризис и перед президентскими выборами — наиболее безопасный и выгодный выбор вида занятости на рынке труда в России».

Одновременно с этим, как полагает Дорофее, для бизнесменов, несмотря на разнообразную государственную поддержку предпринимательства, остается актуальной поговорка «Спасение утопающих — дело рук самих утопающих».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в номинальном выражении доходы населения РФ в 2023 продолжат медленно восстанавливаться за счет мер поддержки правительства.