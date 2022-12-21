Берлин, 21 декабря, 2022, 13:45 — ИА Регнум. В Германии ввели в эксплуатацию первый в стране собственный плавучий терминал для приема сжиженного природного газа. Об этом 21 декабря сообщило агентство DPA, ссылаясь на представителя германского энергоконцерна Uniper, который является оператором данного терминала.

Portofklaipeda.lt Терминал сжиженного природного газа Independence

По информации издания, терминал расположен на севере страны в городе Вильгельмсхафен, он был введен в эксплуатацию на день раньше планируемого срока.

Уточняется, что утром 21 декабря газ был подан в недавно построенный соединительный трубопровод с судна Höegh Esperanza.

«Сейчас начинается фаза тестирования, которая должна быть завершена в конце февраля», — приводит агентство DPA слова представителя германского энергоконцерна Хольгера Крица.

Отмечается, что следующим этапом является прибытие первого СПГ-судна в середине января.

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