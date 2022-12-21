Париж, 21 декабря, 2022, 13:36 — ИА Регнум. Во Франции посоветовали Западу не фантазировать по поводу того, что силы России на исходе, а на Украине — всё прекрасно. Об этом в интервью Mondafrique сообщил бывший глава службы экономической разведки Франции Ален Жюйе.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Франция

Эксперт отметил, что жители Европы часто принимают «свои желания за реальность», забывая о храбрости русских и украинцев, которые умеют «великолепно воевать».

По его словам, Вашингтон спровоцировал конфликт на Украине и сделал всё, чтобы вовлечь Россию в боевые действия. Этим Жюйе объяснил факт того, что американские спецслужбы были единственными, кто предупреждал о риске начала военных действий до начала спецоперации. Он также добавил, что сомнение ЕС стало следствием недоверия к США, которые «регулярно лгут».

Экс-глава разведки отметил, что в 2014–2015 годах Париж и Берлин понимали, что действия Вашингтона на Украине грозят конфликтом. Он также выразил сомнение по поводу того, что конфликт на Украине может перерасти в ядерную войну между Россией и НАТО, добавив, что никакая страна в Европе не хочет воевать с Россией.