Москва, 21 декабря, 2022, 13:37 — ИА Регнум. Для того, чтобы возобновить производство на автозаводе «Москвич», потребовалось полгода, заявил 21 декабря мэр Москвы Сергей Собянин.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Собянин

Он убеждён в том, что завод в ближайшем будущем станет ядром мощного кластера отечественного электромобилестроения, объединяющего производителей легковых и грузовых электромобилей, электробусов, микроэлектроники, композитных материалов и зарядных станций.

«Освобождённые иностранным бизнесом ниши стали быстро заполняться нашими предприятиями. Всего шесть месяцев потребовалось, чтобы возобновить производство на автозаводе «Москвич», который прежние собственники бросили на произвол судьбы», — сказал Собянин.

Как сообщало ИА REGNUM, новый кроссовер «Москвич» будет представлен в 11 дилерских центрах столицы России уже до конца 2022 года. Его цена составит от 1,97 млн рублей.