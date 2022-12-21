Донецк, 21 декабря, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Вооруженные силы России уничтожили несколько складов киевских боевиков, в которых хранились вооружение, боеприпасы и военная техника ВСУ. Об этом 21 декабря сообщает пресс-служба Минобороны Российской Федерации.

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По информации ведомства, около населенных пунктов Темировка Запорожской области и Артемовск Донецкой Народной Республики российские военнослужащие уничтожили два ангара с вооружением и военной техникой иностранного производства.

Кроме этого, около населенных пунктов Веселянка Запорожской области и Берестовое Харьковской области были уничтожены два склада артиллерийских боеприпасов ВСУ.

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