Москва, 21 декабря, 2022, 13:21 — ИА Регнум. В Москве вечером 21 декабря ожидается ухудшение погодных условий, сообщили в столичном комплексе городского хозяйства.

Дарья Драй ИА REGNUM Гололед

«По прогнозам синоптиков, сегодня (21 декабря) вечером и до утра четверга в столице ожидаются мокрый снег, дождь, местами ледяной дождь, гололедица», — говорится в телеграм-канале комплекса.

Жителей российской столицы попросили быть внимательными на улице, а автомобилистов — соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Как сообщало ИА REGNUM, эталонная зимняя погода со слабым ветром и умеренным морозом ожидается в новогоднюю ночь в Москве.

В столице новогодняя ночь будет относительно лунной, с минимальной вероятностью осадков, слабым ветром и бодрящими морозами. Термометр покажет — 8… — 13 градусов, такая температура идеально соответствует климатической норме.