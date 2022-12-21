Вашингтон, 21 декабря, 2022, 13:14 — ИА Регнум. Свидетельств причастности России к взрывам на «Северных потоках» нет, пишет Washington Post со ссылкой на европейского чиновника.

Иван Шилов ИА REGNUM Северный поток

Отмечается, что после нескольких месяцев расследования «многие официальные лица в частном порядке говорят, что Россия всё-таки, возможно, не виновата в атаке на газопроводы «Северного потока».

«На данный момент нет никаких доказательств того, что за (этим)… стояла Россия», — пишет газета.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября были зафиксированы разрушения на нитках «Северных потоков». В Швеции зарегистрировали два взрыва. ФСБ России возбудило уголовное дело об акте международного терроризма.

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