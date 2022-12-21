Москва, 21 декабря, 2022, 13:21 — ИА Регнум. «Наследие» выбрано словом 2022 года в русскоязычной коммуникации. Об этом Государственный институт русского языка имени А. С. Пушкина сообщил 21 декабря на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Андрей Аллаяров Институт Пушкина

«Очень долго все ждали этого момента, и вот он настал! Институт Пушкина готов назвать слово года. Это слово — наследие», — говорится в сообщении.

В научном заведении отметили, что время сейчас очень неспокойное. Поэтому важно переосмыслять историческое прошлое с его ошибками и достижениями. Это позволит понять, каким путём нужно двигаться дальше. Наследовать же буквально означает «идти следом».

Институт Пушкина ежегодно проводит исследование, по итогам которого объявляет слово года — «слово позитивного звучания и общественной поддержки». Анализ публикаций и поисковых запросов в текущем году выявил особенную значимость обращения к историческому и культурному наследию России, пояснили в учреждении.

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