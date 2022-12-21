Москва, 21 декабря, 2022, 13:14 — ИА Регнум. Евросоюз принял решение не выдавать шенгенские визы жителям новых регионов России, это — нарушение положения Всеобщей декларации прав человека 1948 года, заявила 21 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД РФ

Она заверила, что Москва для защиты интересов россиян продолжит использовать все возможности.

«Речь может идти и о нарушении отдельных положений Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 года. Более того, эти шаги противоречат общепризнанному принципу, согласно которому непризнание суверенитета государства над определённой территорией не должно повлечь лишения её населения базовых прав и преимуществ международного сотрудничества», — сказала Захарова.

По словам официального представителя МИД России, история последних лет показывает, что дискриминация и санкционный прессинг не могут изменить волю людей, решивших вернуться на Родину.

«Итогом этих близоруких действий станет дальнейшая утрата ЕС авторитета в международных делах», — добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября 2022 года визовые центры нескольких стран Евросоюза выдвинули новые требования, которые должны стать серьёзным барьером в получении шенгенских виз гражданами России.