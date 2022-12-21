Тюмень, 21 декабря, 2022, 13:28 — ИА Регнум. Ребенок погиб в результате дорожно-транспортного происшествия на автотрассе в Тюменской области. Об этом 21 декабря сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По информации пресс-службы, на седьмом километре автотрассы Армизон — Бердюжье столкнулись автомобили «Лада» и «УАЗ». По предварительной информации, автомобиль «Лада», в котором находились двое взрослых и двое семилетних детей, выехал на встречную полосу.

Уточняется, что детей срочно доставили в медучреждение с тяжёлыми травмами.

«Мальчика не удалось спасти, он умер. Девочке оказывают помощь», — говорится в сообщении.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.