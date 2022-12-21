Москва, 21 декабря, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 21 декабря посетит национальный центр управления обороной, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Выступление президента на заседании коллегии Минобороны будет важным, отметил Песков. Также президент намерен пообщаться с командующими, добавил он.

С основным докладом на заседании коллегии выступит министр обороны Сергей Шойгу.

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Как сообщалось ранее, участие в работе коллегии в расширенном составе примут командующие всеми военными округами, видами и родами войск армии России, руководители центральных органов военного управления и некоторые министры. Планируется подвести итоги работы Вооружённых сил России в 2022 году и поставить задачи на 2023 год.