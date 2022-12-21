В возрасте 17 лет умерла футболистка молодёжной команды ЦСКА
Футболистка молодёжной команды ЖФК ЦСКА Виктория Виноградова умерла в возрасте 17 лет
Москва, 21 декабря, 2022, 13:08 — ИА Регнум. На 18-м году жизни умерла вратарь молодёжной команды женского футбольного клуба ЦСКА Виктория Виноградова. Об этом 21 декабря сообщает пресс-служба клуба.
Телеграм-канал ЖФК ЦСКА
Виктория Виноградова
Спортсменка скоропостижно скончалась 19 декабря, она находилась в отпуске. Причины смерти не называются. В клубе выразили соболезнования её родным и близким.
«Мы запомним Вику не только как хорошего игрока, но и как замечательного человека: добрую, отзывчивую, неравнодушную, всегда готовую прийти на помощь», — говорится в сообщении.
Виноградова в сезоне-2022 играла за молодёжную команду ЖФК ЦСКА.