Москва, 21 декабря, 2022, 13:08 — ИА Регнум. На 18-м году жизни умерла вратарь молодёжной команды женского футбольного клуба ЦСКА Виктория Виноградова. Об этом 21 декабря сообщает пресс-служба клуба.

Телеграм-канал ЖФК ЦСКА Виктория Виноградова

Спортсменка скоропостижно скончалась 19 декабря, она находилась в отпуске. Причины смерти не называются. В клубе выразили соболезнования её родным и близким.

«Мы запомним Вику не только как хорошего игрока, но и как замечательного человека: добрую, отзывчивую, неравнодушную, всегда готовую прийти на помощь», — говорится в сообщении.

Виноградова в сезоне-2022 играла за молодёжную команду ЖФК ЦСКА.