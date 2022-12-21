ВС России уничтожили в Донбассе украинский Су-25
Донецк, 21 декабря, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Истребители Воздушно-космических сил России сбили самолет Су-25 воздушных сил Украины. Об этом 21 декабря сообщает пресс-служба Минобороны Российской Федерации.
Mil.ru
Истребитель ВКС России
По информации пресс-службы, российские истребители сбили самолет Су-25 киевских боевиков около населенного пункта Красногоровка Донецкой Народной Республики.
Отмечается, что, помимо этого, около населенного пункта Артемовск ДНР Вооруженные силы России уничтожили украинский вертолет Ми-8.
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