Донецк, 21 декабря, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Истребители Воздушно-космических сил России сбили самолет Су-25 воздушных сил Украины. Об этом 21 декабря сообщает пресс-служба Минобороны Российской Федерации.

Mil.ru Истребитель ВКС России

По информации пресс-службы, российские истребители сбили самолет Су-25 киевских боевиков около населенного пункта Красногоровка Донецкой Народной Республики.

Отмечается, что, помимо этого, около населенного пункта Артемовск ДНР Вооруженные силы России уничтожили украинский вертолет Ми-8.

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