Иркутск, 21 декабря, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 21 декабря в режиме онлайн примет участие в церемонии введения в эксплуатацию Ковыктинского газового месторождения, рассказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

gazprom.ru Ковыктинское месторождение

С докладом выступит глава Газпрома Алексей Миллер, также в церемонии примет участие губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, сообщил Песков.

В сентябре 2022 года в «Газпром нефти» рассказали о введении в эксплуатацию новой нефтегазовой инфраструктуры на Чаяндинском месторождении.

20 декабря в Газпроме сообщили об утверждении рекордной инвестпрограммы на 2023 год — в объеме 2,3 трлн рублей.