Киев, 21 декабря, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Количество взрывов на российской территории будет нарастать, утверждает секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов. Об этом он заявил в эфире общенационального телемарафона.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Данилов своим заявлением косвенно подтвердил террористическую активность украинских спецслужб. По его словам, взрывы и пожары в России происходят из-за выбранного властями курса.

«Будет взрываться не только там, а ещё и во многих городах, и, как говорится, мало им не будет точно», — сказал секретарь СНБО.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря обстрелу со стороны Украины подвергся Суджанский район Курской области. Ранее, 18 декабря, один человек погиб, ещё 12 получили ранения в результате обстрелов боевиками ВСУ Белгородской области.

Читайте также: СК возбудил уголовное дело по факту обстрела посёлка под Белгородом