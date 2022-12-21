Москва, 21 декабря, 2022, 12:59 — ИА Регнум. Когда Россия и Индия уходят от использования долларов и евро во взаимной торговле, они тем самым ослабляют влияние США и Европейского союза на их экономики, а стало быть, снижают риски экономического давления со стороны Вашингтона и Брюсселя. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 декабря рассказал ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Так он прокомментировал соответствующее заявление директора второго департамента МИД РФ Замира Кабулова.

Иван Шилов ИА REGNUM Индия и Россия

«Таким образом мы избегаем рисков, связанных с блокированием расчетов, производимых в свободно конвертируемых валютах — долларах и евро. В любом случае такие расчеты должны происходить через международные банковские системы и поэтому могут быть блокированы. Кроме того, для ведения расчетов в долларах и евро надо иметь текущие резервы в этих валютах, которые тоже могут быть блокированы недружественными странами, — сказал Колганов. — Прибегая к расчетам в национальных валютах, мы этих рисков избегаем. И кроме того, такие решения имеют долгосрочные последствия, связанные с ослаблением финансового влияния зон доллара и евро на нашу экономику. Грубо говоря, мы перестаем сильно нуждаться в ресурсах, номинированных в долларах и евро, в кредитах в долларах и евро, и это сокращает возможности экономического влияния США и Европейского союза на нашу экономику».

Но, как подчеркнул Колганов, переход на расчеты в национальных валютах имеет и свои риск.

«Колебания покупательной способности национальных валют могут быть более сильными, чем колебания курсов доллара и евро. И это может ставить под вопрос выгодность тех или иных торговых операций или бизнес-проектов», — сказал экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Кабулова, для полноценного перехода в расчеты национальных валютах России и Индии нужно урегулировать вопрос сохраняющегося дисбаланса в торговых операциях.