Москва, 21 декабря, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин охарактеризовал ситуацию в Донецкой Народной Республике (ДНР) как сложную. Об этом 21 декабря заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя просьбу главы ДНР Дениса Пушилина усилить противовоздушную оборону в регионе.

Иван Шилов ИА REGNUM ЗРК С-400

«Президент характеризовал ситуацию в республике как сложную», — сказал Песков.

Он добавил, что по линии Министерства обороны РФ принимаются все возможные меры, чтобы исправить ситуацию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Пушилин на встрече с Путиным обратился к главе государства за помощью с целью усиления противовоздушной обороны в ДНР.