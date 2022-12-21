Москва, 21 декабря, 2022, 12:50 — ИА Регнум. В Москве не планируется проведение встречи президента РФ Владимира Путина и главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси. Об этом 21 декабря сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

(сс) Dean Calma. IAEA Рафаэль Гросси

В ходе брифинга он ответил на вопрос журналистов, запланирована ли встреча Путина и Гросси.

«Не планируется», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибудет 22 декабря с визитом в Москву. Он обсудит создание защитной зоны вокруг Запорожской АЭС.