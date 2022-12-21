Херсон, 21 декабря, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Вооруженные силы России уничтожили украинскую самоходную огневую установку зенитного ракетного комплекса «Бук-М1». Об этом 21 декабря сообщает пресс-служба Минобороны Российской Федерации.

Mil.ru ЗРК «Бук-М2»

По информации пресс-службы, около населенного пункта Белозерка Херсонской области российские военнослужащие уничтожили самоходную огневую установку зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» киевских боевиков, а также радиолокационную станцию целеуказания «П-18».

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