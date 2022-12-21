Москва, 21 декабря, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию уже после Нового года, сообщил журналистам 21 декабря пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Более точные сроки будут названы позже.

Перенос оглашения послания вызван тем, что рабочий график президента «двигается», пояснил Песков.

Владимир Путин не обсуждал перенос оглашения послания с Конституционным судом, отметил пресс-секретарь, отвечая на соответствующий вопрос. Переносы оглашения случались и раньше, напомнил Песков.