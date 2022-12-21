Москва, 21 декабря, 2022, 12:41 — ИА Регнум. В планах президента России Владимира Путина нет телефонного разговора с главой Франции Эммануэлем Макроном, которому 21 декабря исполняется 45 лет. Об этом 21 декабря заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

На вопрос, планирует ли Путин поговорить с Макроном в день его юбилея, Песков ответил: «Нет в планах телефонного разговора».

Он пообещал уточнить, планирует ли Путин отправить Макрону телеграмму с поздравлениями.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Макрон заявил о планах поговорить с Путиным после разговора с Владимиром Зеленским и главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.