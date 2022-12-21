Москва, 21 декабря, 2022, 12:41 — ИА Регнум. Кремль не имеет права раскрывать информацию о том, где находится объединенный штаб участвующих в СВО родов войск, который ранее посетил президент России Владимир Путин. Об этом 21 декабря заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Место этого штаба мы не указывали, не имеем права этого делать», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, находится ли этот штаб в Ростове-на-Дону.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря Путин, проводя совещание в штабе родов войск, участвующих в боевых действиях на Украине, заслушал идеи командующих по дальнейшим действиям в рамках специальной военной операции (СВО).

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