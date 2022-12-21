Москва, 21 декабря, 2022, 12:40 — ИА Регнум. Новому молодёжному движению в России предстоит сформироваться и наработать авторитет, заявил 21 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

edu. gov.ru Первичные отделения Российского движения детей и молодежи «Движение Первых»

«Движению предстоит формироваться, нарабатывать авторитет среди детей и молодёжи, предстоит работа», — сказал Песков, комментируя первые этапы создания движения.

Он также отметил, что президент страны Владимир Путин уже изложил своё отношение к данной организации и считает её создание важным явлением.