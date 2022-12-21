Вашингтон, 21 декабря, 2022, 12:42 — ИА Регнум. Деятельность Ирана и России по выстраиванию «нового трансконтинентального торгового маршрута», который будет проходить от восточной окраины Европы до Индийского океана, и будет использован для торговли в энергетической, сельскохозяйственной, военной сферах, вызывает опасения Вашингтона и стран — союзниц США. Об этом 21 декабря написали репортер агентства Bloomberg Джонатан Тайрон и эксперт этого агентства по Ирану Голнар Мотевалли.

Minsvyaz.ru Флаги России и Ирана

По их мнению, данный маршрут будет недоступен для любого иностранного вмешательства.

В статье также указано, что сотрудничества России и Ирана является примером того, как конкуренция между великими державами быстро меняет торговые сети в мировой экономике, которая, возможно, может распасться на соперничающие блоки.

«Цель состоит в том, чтобы оградить коммерческие связи от вмешательства Запада и наладить новые связи с гигантскими и быстрорастущими экономиками Азии», — пишет издание.

Отмечается, что возникающий торговый коридор позволит Москве и Тегерану сократить существующие маршруты на тысячи километров.

Авторы статьи отмечают, что Кремлю нужно компенсировать разрыв ее коммерческих связей со странами Европы, которые до спецоперации были ее крупнейшими торговыми партнером, а также найти обходные пути для санкций США и Евросоюза.