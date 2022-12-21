Москва, 21 декабря, 2022, 12:39 — ИА Регнум. В Москве следователи начали проверку по факту кражи 5 тысяч рублей, которые использовались при задержании заместителя начальника Главного управления МЧС России по городу Москве. Об этом ИА REGNUM сообщил информированный источник, знакомый с ситуацией.

40.мвд.рф Взятка

Задержание происходило еще в ноябре прошлого года. Тогда при проведении оперативного мероприятия использовались меченые деньги. Одна из пятитысячных купюр пропала.

«Сумма небольшая, но средства подотчетные, оставить без движения такой инцидент нельзя. Поэтому сейчас, хоть и с опозданием, начата проверка», — рассказал собеседник агентства.

Замначальника ГУ МЧС по Москве Андрей Мищенко был задержан 18 ноября 2021 года. На следующий день Пресненский суд отправил его под домашний арест по уголовному делу, возбужденному по части 2 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в значительном размере»). Полковник Мищенко был назначен на пост замначальника столичного главка МЧС в 2015 году. Вместе с Мищенко задержали начальника отдела антикризисного управления ГУ МЧС по Москве Виктора Самарина. Общая сумма взятки составила 50 тысяч рублей. По данным следствия, чиновники получили эти деньги за выдачу необходимой документации коммерческой фирме.