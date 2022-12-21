Алёшки, Херсонская область, 21 декабря, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Военно-гражданская администрация в городе Алёшки Херсонской области настоятельно рекомендует жителям из-за постоянных обстрелов ВСУ эвакуироваться в Россию, сообщает мэрия.

Никита Третьяков ИА REGNUM Эвакуация гражданских

«Сегодня, 21 декабря 2022 года, в городе Алёшки будет осуществляться эвакуация населения в безопасные регионы Российской Федерации», — говорится в телеграм-канале администрации.

Из-за регулярных обстрелов с правого берега Днепра, разрушений инфраструктуры и жилых массивов Алёшкинская военно-гражданская администрация просит жителей не игнорировать призывы и обезопасить себя и своих близких.

Как сообщало ИА REGNUM, ранним утром 17 декабря под обстрелом бандеровских карателей оказался город Новая Каховка в Херсонской области. Боевики киевского режима выпустили по населённому пункту шесть снарядов ствольной артиллерии.

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