Москва, 21 декабря, 2022, 12:35 — ИА Регнум. Конфликт на Украине имеет тенденцию к углублению, сообщил 21 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Киевский террористичекий режим

«Не думаю, что позиция Киева по переговорам изменится», — сказал Песков, комментируя поездку президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон.

По его словам, сейчас продолжаются поставки вооружений и расширяется номенклатура поставок.

«Всё это ведет к усугублению конфликта и не сулит ничего хорошего Украине», — отметил пресс-секретарь главы государства.