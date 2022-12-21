Москва, 21 декабря, 2022, 12:43 — ИА Регнум. В планировании новогодних мероприятий и оформления власти субъектов РФ ориентировались на мнение населения. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, в ходе итоговой пресс-конференции заявила глава Совфеда РФ Валентина Матвиенко.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM С Новым годом!

«Был проведён специальный опрос граждан ВЦИОМ — как граждане относятся к празднованию Нового года. Абсолютное большинство сказало, что Новый год — семейный праздник, и совсем не отмечать — нехорошо. Люди сказали, что на площадях нужны ёлки, но не надо тратить новые средства. Оформление должно быть, чтобы праздничное настроение чувствовалось», — сказала Матвиенко.

Она также подчеркнула, что граждане выступили категорически против фейерверков и салютов: «И единодушно все поддержали, что нельзя лишать праздника детей. Новогодние утренники обязательно должны быть».

Матвиенко призналась, что она относится «к репрезентативной россиянке, поскольку согласна с результатами опроса»: «Ничего не надо диктовать и отменять, и все субъекты РФ приняли решение в таком ключе. Но не время и не место устраивать пышные празднества».