Москва, 21 декабря, 2022, 12:33 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения СМИ о взятии в плен боевиков ВСУ, расстрелявших российских военнопленных.

Иван Шилов ИА REGNUM Пленные ВСУ

«Я не знаю, насколько это достоверно, доклады идут по линии верховных главнокомандующих», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов о том, что дальше ждет взятых в плен боевиков ВСУ.

Напомним, ранее сообщалось, что двое военнослужащих 80-й аэромобильной бригады ВСУ были взяты в плен. Речь идет об офицерах из бригады, которая ранее «прославилась» расстрелом российских военнопленных.

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