Москва, 21 декабря, 2022, 12:44 — ИА Регнум. Вооруженные силы России уничтожили за сутки на краснолиманском направлении до 30 боевиков ВСУ, сообщили 21 декабря в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

Согласно опубликованным данным, скопления живой силы и военной техники были уничтожены в районах населенных пунктов Терны и Торское Донецкой Народной Республики.

Также был уничтожен один танк и пять пикапов. Ещё шесть военнослужащих Украины сложили оружие и сдались в плен.

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство обороны России сообщило об уничтожении на купянском направлении до 60 боевиков ВСУ.

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