Москва, 21 декабря, 2022, 12:31 — ИА Регнум. Предпосылок для позитивных изменений в результате поездки президента Украины Владимира Зеленского в США нет, сообщил журналистам 21 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Цитата из к/ф: «Ржевский против Наполеона». рМарюс Вайсберг. 2012. Россия. Украина Зеленский в роли Наполеона

Журналисты спросили, есть ли в Кремле позитивные ожидания от поездки Зеленского в Вашингтон.

«Нет», — ответил Песков.