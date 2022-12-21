Москва, 21 декабря, 2022, 12:43 — ИА Регнум. Глава Совфеда РФ Валентина Матвиенко возглавит делегацию России на инаугурации новоизбранного президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, она заявила в ходе итоговой пресс-конференции.

Дарья Драй ИА REGNUM Глава Совфеда Валентина Матвиенко перед началом концерта

«Мои планы были скромные, но они изменились. Это не секрет — у меня есть поручение президента возглавить делегацию на инаугурации новоизбранного президента Бразилии 1 января», — сказала Матвиенко.

Она отметила, что грядущий Новый год пройдёт для неё «в самолёте».