Москва, 21 декабря, 2022, 12:36 — ИА Регнум. Быстрый запуск в производство отечественного кроссовера «Москвич 3» можно только приветствовать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 21 декабря журналистам.

Torman R Москвич 3

На вопрос о том, собирается ли президент Владимир Путин, который ранее тестировал «Ладу Калину», прокатиться за рулём нового «Москвича», представитель Кремля заявил, что таких планов нет.

«Пока таких планов нет. Это, безусловно, отрадный факт, что в такие сжатые сроки будет запущено производство», — сказал Песков.

Он добавил, что на российском рынке не хватает легковых машин, поэтому выпуск новой модели можно только приветствовать.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае этого года Песков заявил, что любой житель России, включая президента, захочет иметь «Москвич», если это будет «хорошая машина».

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