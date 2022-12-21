Москва, 21 декабря, 2022, 12:28 — ИА Регнум. Законопроект об особенностях оборота оружия в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях до 2026 года разработали депутаты Госдумы от «Единой России» Александр Хинштейн и Василий Пискарёв.

ИА REGNUM Охотничье ружье

Граждане России, зарегистрированные на новых территориях, смогут хранить личное оружие и патроны к нему на основании разрешений ранее полученных в органах внутренних дел ДНР, ЛНР и Украины, рассказал Хинштейн.

Разрешения будут действовать до 1 января 2026 года. До этого срока оформление и переоформление будет осуществляться без взимания платы.

С принятием закона Росгвардия сможет не только вести учет количества владельцев оружия, но и урегулировать вопросы «стажа», пояснил парламентарий.

В целом, инициатива устанавливает переходный период для оборота оружия на новых территориях России.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума активно работает над правовой интеграцией новых субъектов РФ в состав России.