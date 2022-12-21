* * — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Луганск, 21 декабря, 2022, 12:41 — ИА Регнум. Российские спецслужбы предотвратили диверсии на территории Луганской Народной Республики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свои источники.

Ольга Шклярова ИА REGNUM ЛНР

Согласно опубликованным данным, в ходе специальной военной операции на территории ЛНР был обнаружен тайник, подготовленный участниками нацбатальона «Кракен» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) для проведения диверсий.

В тайнике обнаружено самодельное устройство взрывное устройство, три гранаты РГД-5, две мины ТМ-62, военная форма. Недалеко от схрона также была обнаружена инкассаторская машина.