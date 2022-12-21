Москва, 21 декабря, 2022, 12:25 — ИА Регнум. Вооруженные силы России уничтожили за сутки на купянском направлении до 60 боевиков ВСУ, сообщили 21 декабря в Министерстве обороны РФ.

Минобороны РФ Боевая работа расчета 120-мм миномета

«В результате комплексного огневого поражения противника в районах населенных пунктов Петропавловка, Песчаное и Берестовое Харьковской области уничтожено до 60 украинских военнослужащих», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Также было уничтожено два бронетранспортера и три пикапа. Кроме того, в районе населенного пункта Андреевка Харьковской области ударом ВКС России уничтожено нефтехранилище, с которого осуществлялось снабжение топливом военной техники ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Министерство обороны России опубликовало кадры боевого слаживания российских и белорусских военнослужащих.

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