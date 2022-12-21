Армия России заняла господствующие высоты на донецком направлении
В Минобороны сообщили об успехах армии России на донецком направлении
Донецк, 21 декабря, 2022, 12:24 — ИА Регнум. Армия России заняла новые господствующие высоты и рубежи на донецком направлении, сообщили в министерстве обороны 21 декабря.
Иван Шилов ИА REGNUM
Армия России
За сутки уничтожено более 80 солдат и офицеров ВСУ.
Как сообщалось ранее, 20 декабря президент России Владимир Путин провел встречу с врио главы Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным.
Президент констатировал, что ситуация в республике остается сложной. Пушилин отметил, что обстрелы жилых районов городов Донбасса усилились, и попросил выделить дополнительные средства ПВО.