Вашингтон, 21 декабря, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден встретит своего украинского коллегу Владимира Зеленского на лужайке у Белого дома. Об этом сообщает 21 декабря Bloomberg.

(сс) The White House Президент США Джо Байден

Отмечается, что встреча президентов начнётся в 22:00 мск. Байден и Зеленский будут общаться в Овальном кабинете.

Также запланировано общение Зеленского с представителями национальной службы безопасности США и кабинетом президента. В 00:30 мск запланировано общение с прессой, а затем — обращение украинского лидера к Конгрессу США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Белом доме заявили, что визит Зеленского в Вашингтон станет «сигналом» президенту России Владимиру Путину о дальнейшей поддержке Киева со стороны США. Ожидается, что лидеры США и Украины обсудят военную обстановку на Украине, помощь Киеву со стороны западных стран и антироссийские санкции.

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